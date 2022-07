Iveco Group Days, a Torino le strategie del gruppo

A pochi mesi dall'avvio del suo percorso come società indipendente - iniziato con la quotazione su Euronext Milan il 3 gennaio - e l'annuncio del ritorno della produzione di autobus in Italia, Iveco Group si presenta agli stakeholder internazionali e alla città di Torino in cui ha sede, con le cinque giornate di "Beyond - Iveco Group Days".

All'evento, che si tiene dal 13 al 17 luglio alle Ogr Officine Grandi Riparazioni attorno a tre pilastri strategici, Tecnologia, Sostenibilità e Partnership, parteciperanno oltre 30 tra aziende, enti e organizzazioni internazionali. Per il gruppo Iveco ci saranno l ceo Gerrit Marx, il cfo Francesco Tanzi e il presidente della Bus Business Unit Domenico Nucera. Saranno presenti il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, i segretari dei sindacati metalmeccanici.

Dal 13 al 15 luglio 61 relatori - professori, esperti, ceo di importanti aziende, imprenditori e il Senior Leadership Team di Iveco Group - saliranno sul palco per contribuire a oltre 10 ore di presentazioni, dibattiti e tavole rotonde. Sabato 16 luglio, al mattino, ci sarà un Career Day per conoscere le opportunità professionali offerte dal Gruppo, mentre nel pomeriggio le porte delle Ogr si apriranno al pubblico, per permettere ai torinesi di conoscere meglio i marchi e i prodotti di Iveco Group. Gli ospiti potranno inoltre visitare 'Look Beyond', mostra fotografica organizzata in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design di Torino. Domenica 17 Beyond accoglierà i dipendenti di Iveco Group e i loro familiari per un Family Day.