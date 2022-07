Idv e Hensoldt svelano dimostratore con piattaforma sensori

Idv, che è la nuova denominazione di Iveco Defence Vehicles di Bolzano, e il fornitore di soluzioni di sensori Hensoldt presenteranno all'evento specializzato Eurosatory 2022 a Parigi (13-17 giugno) il concept dimostratore di Military Utility Vehicle (MUV). Si tratta di un veicolo protetto che è equipaggiato con una piattaforma modulare di sensori da utilizzarsi nei settori civile e militare per la sorveglianza e la ricognizione, nonché per l'autoprotezione e la protezione dei convogli.

Base del concept dimostratore MUV è un telaio fuoristrada di Idv da 7 tonnellate che può trasportare un carico utile massimo di 4 tonnellate. Su di esso è installata una suite di sensori Hensoldt, con i sistemi Setas, Muss, Radio Direction Finder e S3 Mimo-Radar.

Tutti i sistemi sono collegati dalla Central Information Processing Unit (CIPU), che costituisce la spina dorsale della suite di sensori, che comprende i sistemi ottici collegati in rete. L'architettura del sistema fornisce un'elaborazione automatica delle informazioni che supporta l'utente nel processo decisionale e garantisce la prontezza operativa in tutte le condizioni.

Attraverso la rete di dati dei sensori, Hensoldt mette a disposizione un monitoraggio della situazione assolutamente puntuale e di un livello altrimenti non raggiungibile attraverso operatori umani. La Sensor Suite può inoltre essere configurata secondo le necessità attraverso la struttura modulare dei singoli sistemi.

A questo si aggiunge il vantaggio di poter combinare gli skill della suite di sensori in rete con le opportunità di mobilità offerte dalla piattaforma veicolare altamente affidabile e versatile di Idv. Questo veicolo propone per la prima volta una soluzione 'chiavi in mano' che combina la capacità di rilevamento adattivo e classificazione con le caratteristiche di un veicolo specificamente progettato per le forze armate.