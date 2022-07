Mercedes: produzione in Spagna ferma per protesta lavoratori

La produzione di veicoli nell'unico stabilimento di Mercedes-Benz in Spagna, situato a Vitoria, nei Paesi Baschi, è ferma in questo momento a causa di un conflitto tra la casa automobilistica e una parte dei sindacati che rappresentano i lavoratori. Lo riportano media iberici. Secondo la stampa locale, i sindacati chiedono miglioramenti dei salari. In risposta, Mercedes rifiuta di sedersi al tavolo dei negoziati per un nuovo contratto collettivo se gli scioperi non vengono revocati. L'agenzia di stampa Efe riporta che oggi è il quinto giorno in tre settimane con la produzione ferma Lo stabilimento Mercedes di Vitoria produce veicoli commerciali.