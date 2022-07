Ford Europa, stabilimento rumeno passa a Ford Otosan

Prosegue il percorso verso un futuro 'elettrico' di Ford Europa, che da oggi trasferisce la proprietà del suo stabilimento rumeno alla Joint Venture Ford Otosan. L'obiettivo è quello di combinare la capacità produttiva dello stabilimento di Craiova con l'esperienza di Ford Otosan nella progettazione e nella produzione di veicoli commerciali.

L'impianto assumerà così un ruolo chiave nei piani di crescita e di elettrificazione dei veicoli commerciali dell'Ovale Blu per l'Europa.

"Ford sta sfruttando partnership strategiche per utilizzare al meglio le risorse - ha affermato Stuart Rowley, Chair di Ford Europa - condividendo gli investimenti e beneficiando di un più ampio pool di competenze, aumentando così la sua capacità produttiva di veicoli elettrici e commerciali in Europa". Ford Otosan ha anche annunciato che nei prossimi tre anni prevede di investire 490 milioni di euro nello stabilimento per aumentare la capacità produttiva.

Proprio a Craiova sarà prodotto anche il Transit Courier di prossima generazione, che sarà lanciato nel 2023 sia nella versione furgone che combi e che è stato progettato e ingegnerizzato da Ford Otosan. La produzione delle versioni elettriche inizierà invece nel 2024.Nello stesso stabilimento Ford Otosan continuerà a produrre anche la Puma, della quale, dal 2024, sarà avviata la produzione della versione 100% elettrica.

Con un investimento da 2 miliardi di dollari, Ford, che entro il 2026 prevede di vendere 600.000 veicoli elettrici all'anno in Europa, sta anche procedendo alla conversione delle sue attività a Colonia in Germania, dove, a partire dal 2023, inizierà la produzione di auto elettriche.