Auto: Turchia, Russia e Iran valutano produzione congiunta

Iran, Turchia e Russia stanno considerando di lavorare presto alla produzione congiunta di automobili. Lo rende noto il quotidiano turco Hurriyet, citando il capo dell'associazione dei produttori di automobili iraniana Mohammadreza Najafi-Manesh. "Produrre tutte le parti di questa auto, evitare il trasferimento di valuta per ottenere pezzi di ricambio e l'esistenza di un mercato per l'esportazione sono tra i vantaggi di questo progetto" ha detto Najafi-Manesh in un'intervista al quotidiano Iran affermando che la produzione potrebbe essere avviata "molto presto" e che potrebbe catturare una vasta fetta del mercato.

L'idea della produzione di auto congiunta è stata lanciata dalla Turchia, ha fatto sapere Najafi-Manesh, aggiungendo che la Russia ha poi manifestato interesse.

Nel 2017, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annunciò il progetto di un'automobile di produzione turca. Il lancio sul mercato del modello, denominato Togg, è secondo la stampa turca in programma per la fine di quest'anno.