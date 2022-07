Pirelli avvia selezioni per 50 assunzioni a Bari

Neolaureati e manager specializzati in intelligenza artificiale, software e digitale, sono questi alcuni dei profili ricercati dal gruppo Pirelli che ha avviato le selezioni delle figure professionali che lavoreranno al 'Pirelli Digital Solutions Center' di Bari. Si tratta del nuovo centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali presentato lo scorso maggio e che entro il 2025 impiegherà almeno 50 persone.

"Lo scopo - si legge in una nota - è quello di potenziare ulteriormente le competenze digitali interne focalizzate sulle aree più strategiche e differenzianti della strategia aziendale, tra cui Sales & Marketing, Sviluppo Prodotto, Smart Manufacturing & Industrial Iot, Integrated Business Planning e abilitare così lo sviluppo di nuovi Prodotti e Servizi Digitali per il mondo Tyre".

Per la selezione dei talenti più giovani, Pirelli si avvarrà anche dei progetti con l'Università di Bari e il Politecnico di Bari con cui l'azienda "sta avviando numerose iniziative fra cui programmi di stage, tirocini e borse di studio, oltre a iniziative quali career day, seminari e hackaton".

Le candidature possono essere inoltrate sul sito Pirelli al link 'Lavora con noi' e attraverso il suo profilo LinkedIn.

In occasione poi del Festival 'Il libro possibile' a Polignano a Mare, dove Pirelli è main sponsor, il 7 e l'8 luglio sarà allestita un'area dedicata al progetto per chi volesse incontrare l'azienda.