Renault: la partnership con Atos per l'Industria digitale

Il Gruppo Renault e Atos hanno lanciato ID@scale, una soluzione per la raccolta dei dati industriali studiata per accompagnare le aziende del settore industriale nella trasformazione digitale. Le aziende generano incredibili quantità di dati durante il processo di produzione; molto spesso questi dati sono poco sfruttati a causa della loro eterogeneità, della scarsa standardizzazione e della mancanza di tempo del personale. Grazie a questa soluzione, i dati degli impianti industriali, anche se molto diversi tra loro (per diversità di fornitori, generazioni, versioni dei firmware, localizzazione a livello mondiale, ecc.), vengono standardizzati fin dalla raccolta per poi essere contestualizzati e resi disponibili nel cloud. Consentono, così, di correggere e ottimizzare i processi di produzione con effetto immediato, ma anche di migliorare la qualità dei prodotti. La facilità di accesso a questi dati strutturati mediante dashboard e strumenti di analisi semplifica ed accelera la creazione e lo sviluppo di use case industriali di ogni tipo (produzione, manutenzione, qualità, energie, ecc.), ivi compresa la strategia "a zero emissioni". Con ID@scale le aziende possono ridurre considerevolmente il consumo energetico analizzando ed ottimizzando, per esempio, l'energia consumata nei reparti di produzione. "Il Gruppo Renault ha sviluppato una soluzione tecnologica unica per raccogliere i dati industriali su vasta scala al fine di migliorare la performance dei nostri strumenti di produzione e, in ultima analisi, la qualità dei veicoli. Oggi siamo lieti di compiere un nuovo passo con Atos. Questa collaborazione ci permette di commercializzare il nostro know-how per aiutare le aziende del settore industriale ad affrontare la trasformazione digitale. È un'ulteriore dimostrazione della trasformazione digitale e della capacità di innovazione del Gruppo Renault" ha dichiarato Jose-Vicente de los Mozos, Direttore Industriale del Gruppo Renault. (ANSA).