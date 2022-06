Cnh Industrial, nuovo quartiere generale Emea a Torino

Cnh Industrial avrà dal prossimo anno a Torino il nuovo quartiere generale per la regione Emea.

Ospiterà i suoi 1.200 dipendenti Sarà in Lungo Stura Lazio.

"Abbiamo già approvato il progetto, siamo pronti a partire con i lavori", ha spiegato Carlo Alberto Sisto, presidente Cnh Industrial Emea, in un incontro con la stampa. L'investimento è tra i 5 e i 10 milioni di euro. Cnh Industrial inaugurerà a Modena a ottobre il Dynamic Driving Simulator, simulatore 'virtuale' per il tasting dei trattori, "E' un investimento importantissimo a livello tecnologico, permetterà di non emettere Co2 nell'aria e di non mettere gli operatori a rischio", ha spiegato il presidente Carlo Alberto Sisto. L'investimento sarà tra 1 e 2 milioni di euro. "In Italia stiamo investendo, producendo. il mercato è in espansione, non ci sarà una contrazione del lavoro, ma un'espansione soprattutto per i centri di ricerca e sviluppo-Collaboriamo con le università per attrarre talenti. A livello occupazionale in Italia siamo tranquilli". Lo ha detto il presidente di Cnh Industrial Carlo Alberto Sisto. Cnh Industrial ha 4.500 dipendenti in Italia, a Jesi, Lecce, Modena e San Piero in Bagno più gli uffici di Torino. Ha anche centri di sviluppo. La mancata fatturazione in Russia, dovuta al blocco della produzione, e la riduzione dell'attività in Ucraina non avranno impatto sui conti 2022 di Cnh Industrial.