Toyota: estende blocco linee produttive in luglio

Blocco della produzione più a lungo del previsto per Toyota, a causa dei risvolti legati al lockdown deciso a Shanghai durante la più recente emergenza Covid.

Inizialmente la maggiore casa auto nipponica aveva detto che avrebbe sospeso le linee produttive in sette impianti in Giappone per un massimo di sei giorni in luglio; una decisione che adesso invece prevede un ulteriore prolungamento fino a 10 giorni in quattro catene produttive della prefettura di Aichi, sede legale del costruttore auto numero uno al mondo. Sebbene le autorità cinesi abbiano allentato le restrizioni contro il Coronavirus a inizio giugno, molte attività economiche non sono tornate ancora alla normalità, e diversi produttori di automobili giapponesi, tra cui Subaru e Daihatsu, sono stati costretti ad arrestare la produzione. La stessa Toyota a metà giugno aveva rivisto al ribasso l'output per il mese in corso a 750.000 veicoli, in calo di 50mila unità rispetto alle stime precedenti.