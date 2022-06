Tesla, gli impianti Austin e Berlino perdono miliardi di dollari

Gli impianti Tesla in Texas e a Berlino stanno "perdendo miliardi di dollari" con le strozzature alla catene di produzione e le difficoltà nella produzione di batterie. Lo afferma Elon Musk definendo gli impianti "gigantesche fornaci che bruciano soldi. Dovrebbe esserci un suono ruggente, quello dei soldi che bruciano". "Austin e Berlino stanno perdendo miliardi di dollari perché ci sono molte spese e poca produzione. Renderli funzionali e far tornare Shanghai alla piena operativita' sono le nostre maggiori preoccupazioni", aggiunge Musk. "Gli ultimi due anni sono stati un incubo per le distruzioni alle catene di produzione e non siamo ancora fuori dai guai", osserva Musk.