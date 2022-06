Stellantis: 17.000 veicoli green a Poste Italiane

Stellantis fornirà a Poste Italiane 17.000 veicoli a basse emissioni per l'ammodernamento della flotta aziendale tramite un accordo quadro di noleggio con i partner Leasys e Leaseplan. Circa 13mila veicoli saranno consegnati a Poste Italiane già entro il mese di giugno. La flotta sarà motorizzata con modelli del Gruppo a marchio Fiat, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Tutti i veicoli montano a bordo propulsori di ultima generazione: full electric, ibridi, endotermici e a metano, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale di Poste Italiane, per rendere ancor più sostenibile, veloce ed efficiente il recapito della corrispondenza.