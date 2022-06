Stellantis: più di 2.500 ordini per il C-suv Tonale

Ha già raccolto più di 2.500 ordiniil Tonale, il primo C-suv elettrificato nella storia di Alfa Romeo. Nel weekend, più di 11.000 visitatori e oltre 3.700 test drive in occasione del "porte aperte" di lancio. I clienti hanno potuto apprezzare le qualità e il piacere di guida tipicamente Alfa Romeo delle nuove motorizzazioni ibride direttamente su strada. Su Tonale "Edizione Speciale" debutta il motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico "P2" 48 volt da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) ed è in grado di fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Grazie a questa soluzione tecnica Tonale offre un'autentica esperienza elettrificata. Anche le prestazioni sono di rilievo: nello lo 0 - 100 km/h il cronometro si ferma dopo 8,8 secondi e la velocità massima è di 210 km/h. Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico "P2" 48 volt, in questo caso l'accelerazione 0 - 100 km/h è raggiunta in 9,9 secondi con una velocità massima di 195 km/h.

Accanto a Tonale, Giulia e Stelvio: forti del recente lancio delle versioni Estrema - spiega una nota - si confermano modelli di successo nei rispettivi segmenti.