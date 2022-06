Tesla ha avuto un "trimestre difficile" con le strozzature alle catene di approvvigionamento e le difficoltà di produzione in Cina: "abbiamo bisogno di correre per recuperare". Lo afferma Elon Musk in una email ai dipendenti. I titoli Tesla sono in calo del 5,08% e dall'inizio dell'anno hanno perso il 34%.