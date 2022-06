Al via consegne Polestar alla Hertz: 65.000 EV in 5 anni

La Polestar ha avviato le consegne alla Hertz dei primi veicoli della commessa siglata lo scorso aprile e da completare in cinque anni di 65.000 auto elettriche.

I primi esemplari saranno delle berline 'fastback', modello Polestar 2. A seguire è già prevista la fornitura dei nuovi Suv ad alte prestazioni Polestar 3, in arrivo sul mercato entro fine anno (la presentazione ufficiale è prevista per il prossimo ottobre). Le vetture fanno parte di un accordo di fornitura globale tra il brand automobilistico svedese specializzato in auto elettriche del gruppo Geely, di cui fa parte anche Volvo, e la società internazionale di autonoleggio. Si tratta di una delle commesse di vetture EV con singolo ordine più grandi mai registrate.

"La nostra partnership con Hertz è un traguardo entusiasmante che offre l'opportunità a un numero significativo di potenziali nuovi clienti di sperimentare una EV per la prima volta, e sarà in una Polestar", sottolinea dal quartier generale di Goteborg il Ceo di Polestar, Thomas Ingenlath. "Con oltre 55.000 auto Polestar già in circolazione nei nostri 25 mercati, non c'è dubbio che il nostro marchio stia crescendo a un ritmo incredibile".

Per la la Casa svedese, che ha già raccolto 32.000 ordini della berlina Polestar 2, si tratta di un passo importante verso l'obiettivo fissato di vendere 290.000 veicoli l'anno entro il 2025. Da segnalare che anche seguito dell'accordo con Hertz, nei listini della multinazionale dell'autonoleggio è entrato il modello ibrido Polestar 1.