Stellantis punta a leadership mondiale veicoli commerciali

Stellantis punta a conquistare la leadership nel mercato dei veicoli commerciali a livello mondiale con il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030 che prevede 26 nuovi lanci e offerte elettriche in tutti i segmenti. Un obiettivo che ha solide basi in Italia, dove Stellantis detiene una quota di oltre il 50% grazie alla gamma dei quattro brand come Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Le potenzialità del Gruppo in Italia sono state il tema centrale dell'incontro nel Proving Ground di Balocco (Vercelli) con le principali aziende del settore degli allestitori e con i venditori top d'Italia.

"Il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo, puntiamo a essere i migliori con i nostri prodotti. Abbiamo già un efficiente portafoglio che va a soddisfare le differenti esigenze dei nostri clienti professionali, ma l'obiettivo è migliorare ulteriormente il nostro potenziale con soluzioni e servizi innovativi nel segno della tecnologia e della mobilità elettrica" ha detto Gianluca Zampese, direttore per l'Italia della business unit Lcv.

Lo scorso anno Stellantis ha immatricolato oltre 1.800.000 veicoli commerciali in tutto il mondo, risultando al primo posto in Europa e in Sud America. In Italia sul fronte dei veicoli a basse emissioni la quota nel primo trimestre 2022 è salita a oltre il 40%.rispetto a poco più del 25% dell'intero 2021."L'obiettivo di Stellantis - ha concluso Zampese - è di spingere sulle proposte elettriche con tutti i veicoli commerciali dei nostri brand. Abbiamo un'offerta 100% elettrica per ogni segmento e guardiamo non solo ai grandi clienti, ma anche a quelli retail. Vogliamo creare e guidare questo mercato".