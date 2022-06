Ferrari: Bloomberg,ampliamento sito Maranello per elettriche

Ferrari prevede di espandere in modo significativo la fabbrica di Maranello nell'ambito della strategia per l'elettrificazione che illustrerà il 16 giugno nel Capital Markets Day. Lo sostiene l'agenzia Bloomberg, che non rende note le fonti.

L'ipotesi - secondo Bloomberg - è quella di una terza linea di produzione per le auto ibride ed elettriche, l'espansione della fabbrica potrebbe includere anche un nuovo centro di ricerca e sviluppo per le batterie.

La prima Ferrari elettrica - ha spiegato nelle scorse settimane l'amministratore delegato della casa di Maranello Benedetto Vigna - sarà presentata nel 2025.