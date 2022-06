Auto: Federauto, governo chieda approccio più realistico

Federauto sostiene "in linea di principio, gli obiettivi e le ambizioni politiche generali del pacchetto 'Fit for 55', ma è convinta che per raggiungere i traguardi climatici sia necessario un approccio più realistico, che tenga conto degli interessi di tutti gli stakeholder e dei consumatori, basato su di un mix tecnologico che abbracci tutte le soluzioni tecnologicamente compatibili". Per questo in vista del Consiglio dei ministri europeo del 28 giugno Federauto rivolge un appello al presidente Draghi e al governo italiano, "affinché sostengano una revisione della decisione secondo un approccio più realistico e concreto, che tenga anche conto della posizione delicata della filiera automotive e delle gravi conseguenze che essa arrecherà al mercato interno e a tutta l'economia italiana".

"La decarbonizzazione del trasporto su strada - spiega Federauto in una nota - non dovrebbe essere socialmente ed economicamente dirompente. I recenti sviluppi come la pandemia e la guerra in Ucraina hanno aumentato le incertezze e le insicurezze. I prezzi delle materie prime e dell'energia sono in crescita e la dipendenza da poche fonti di approvvigionamento pone rischi critici per l'intera filiera automotive.

L'elettrificazione della mobilità può aiutare a ridurre le importazioni di combustibili fossili a lungo termine, ma allo stesso tempo comporta il rischio di creare nuove dipendenze da materie prime e batterie, mantenendo la creazione di valore al di fuori dell'Europa. Di fatto, molti potenziali clienti rimangono riluttanti e questa realtà permarrà finché non verrà implementata un'infrastruttura di ricarica diffusa".