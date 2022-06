Automotive: Vitesco cambia pelle e punta su elettrico

Vitesco Technologies Italy srl, leader mondiale nella produzione di elettro iniettori per motori a benzina, ha festeggiato i 35 anni di attività con una festa nello stabilimento di Fauglia (Pisa) dove era presente anche il management della multinazionale, le autorità locali, i rappresentanti sindacali e dell'Università di Pisa, oltre ad alcune aziende del territorio. Durante l'evento, spiega una nota dell'Unione industriale pisana, "è stata ripercorsa la storia dell'azienda che, in 35 anni, ha avuto uno sviluppo crescente di dipendenti, prodotti e brevetti".

La sfida di oggi per Vitesco Technologies, aggiunge Confindustria Pisa, "riguarda il processo di transizione dal business dei motori a combustione interna verso la produzione di componenti per le vetture elettriche: un modello frutto di una significativa trama di collaborazioni con l'Università di Pisa, Confindustria e Regione Toscana che si è concretizzata in un percorso di formazione e aggiornamento delle competenze professionali per preparare 100 ingegneri e tecnici, dipendenti dell'azienda, nel campo dei motori elettrici".

Durante l'evento celebrativo di Fauglia è stato anche firmato il rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Vitesco Technologies con estensione fino al 2025. Secondo Patrizia Pacini, presidente di Confindustria Pisa, "il percorso di questa grande azienda dimostra che le nostre imprese vogliono essere competitive e hanno mezzi e risorse per adattarsi alle nuove richieste del mercato e della società".