Volvo: l'adesione a SteelZero per l'acciaio sostenibile

Dopo essere stata una delle prime case ad annunciare la svolta ecologica, Volvo Cars è diventato il primo costruttore a sottoscrivere l'iniziativa SteelZero, che mira ad aumentare la domanda di acciaio privo di sostanze fossili. In aggiunta all'accelerazione verso la neutralità rispetto alle emissioni di carbonio nell'industria siderurgica mondiale.

Aderendo a SteelZero, Volvo Cars si impegna a rispettare severi requisiti di approvvigionamento di acciaio in base alle emissioni di CO2 entro il 2030. Entro il 2050, tutto l'acciaio da cui si approvvigiona dovrebbe essere a zero emissioni, in linea con la volontà della Casa di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040.

La produzione di acciaio è una delle principali fonti di emissioni di CO2 per l'industria automobilistica, pari in media al 33% di tutte le emissioni legate alla produzione di una nuova Volvo nel 2021. A livello globale, la produzione di acciaio contribuisce per circa il 7% al totale delle emissioni di gas a effetto serra.

"Un approccio sostenibile alla produzione di acciaio non è solo una buona notizia per l'ambiente, ma anche per il business, in quanto limita la nostra esposizione a futuri rischi climatici e regolamentazioni correlate - ha dichiarato Kerstin Enochsson, chief procurement officer di Volvo Cars - Siamo contenti di aderire all'iniziativa SteelZero e di sostenere i suoi obiettivi di trasformazione dell'industria siderurgica. Segnalando la nostra richiesta di acciaio a tenore di carbonio ridotto e nullo di provenienza responsabile, intendiamo contribuire all'aumento dell'offerta per il nostro settore".

Jen Carson, responsabile del settore industriale di Climate Group, ha detto che "l'adesione di Volvo Cars a SteelZero segna una svolta importante per la domanda globale di acciaio a basse o zero emissioni e un momento cruciale per il settore automotive. Quest'ultimo svolge un ruolo centrale nel promuovere la transizione verso l'acciaio a zero emissioni e sta contribuendo alla creazione di un mercato dell'acciaio decarbonizzato a livello internazionale che consentirà alla filiera di raggiungere i propri obiettivi di zero emissioni nette e di fornire un prodotto davvero in linea con l'agenda climatica".