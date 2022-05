Polestar: i lockdown in Cina frenano le vendite 2022

Polestar ha annunciato vendite record per i primi quattro mesi dell'anno, ma ha anche dovuto tagliare le previsioni per l'intero 2022 a causa del rallentamento delle vendite in Cina a seguito dei numerosi e prolungati lockdown.

Sul mercato cinese, ha annunciato la Casa, è prevista una riduzione delle vendite da 65.000 a circa 50.000. Anche se, attraverso l'attuazione di un rapido piano di risposta che include l'introduzione di un secondo turno di produzione in fabbrica, Polestar si dice fiduciosa di raggiungere i volumi previsti dal 2023 al 2025. I numeri dei mercati sono più che positivi: da gennaio ad aprile le vendite di auto sono più che raddoppiate (circa 13.600) e gli ordini più che triplicati (23.000) rispetto allo stesso periodo 2021. In quest'anno, Polestar ha aumentato la sua presenza globale a 23 mercati, rispetto ai 19 di fine 2021, mettendo l'azienda sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 30 entro la fine del 2023.

Dopo l'estate Polestar sbarcherà in Italia, Spagna e Portogallo.