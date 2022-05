Paolo Magri ad Anfia, 'cambio di capisaldi globalizzazione'

Si parla anche di economia e politica internazionale, all'Assemblea Pubblica di Anfia, in corso a Firenze, dove si è riunita la filiera produttiva dell'automotive, rappresentanti della politica locale e nazionale, insieme ad esperti di politica internazionale.

"Oggi vediamo dinamismo dove vorremo vedere calma - ha commentato Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - e una situazione di stallo dove vorremmo invece il dinamismo. Eravamo convinti fino a pochi giorni fa che i russi non avanzassero, ora sappiamo che avanzano e che controllano tre lati di un quadrato al cui centro c'è l'esercito ucraino. C'è uno stallo totale sul negoziato e sui sottoprodotti del conflitto come l'allargamento della Nato.

C'è uno stallo anche sulla crisi del grano che potrebbe essere invece un luogo di dialogo".

La situazione economica dell'Europa di fronte ad una guerra che non sembra avere una 'scadenza' a breve termine, secondo i relatori dell'Assemblea Pubblica Anfia, dipenderà anche dalle decisioni dei singoli governi, oggi divisi su numerosi fronti.

"I governi - ha commentato ancora Magri - sono sempre stati divisi anche in occasione di altri confitti. In Libia, per esempio, Italia e Francia erano su lati opposti. Oggi abbiamo i duri e puri come la Gran Bretagna che deve ricostruirsi un ruolo, e paesi del 'si, ma', combattuti tra valori e realismo. È credibile che finale possa essere accordo per cui russi tornano indietro del venti per cento del territorio? Non è credibile. La politica è fatta di interessi nazionali e valori insieme. Serve dialogo tra le diverse componenti".

Sul piatto del cambiamento e della transizione energetica che coinvolge anche anche il settore automotive, una globalizzazione che cambia le sue coordinate. "Cosa dobbiamo aspettarci - si è chiesto Magri - dalla globalizzazione e dalla transizione energetica dopo la crisi? Sulla globalizzazione sentiamo messaggi allarmanti che parlano della sua fine e di una progressiva regionalizzazione. In questa situazione sappiamo che sono venuti meno capisaldi della globalizzazione, a cominciare dal idea che da dove passano le merci non passano gli eserciti".