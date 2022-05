Nissan: sospesi temporaneamente gli ordini di Ariya in USA

Negli Stati Uniti, a causa dei problemi nella catena di approvvigionamento globale, Nissan Motor, ha sospeso i pre-ordini di Ariya, il suo nuovo crossover elettrico. A comunicarlo è la Casa Giapponese attraverso una nota del suo direttore operativo, Ashwani Gupta. "Meglio limitare gli ordini a ciò che può essere effettivamente consegnato in modo tempestivo - ha dichiarato il manager - piuttosto che aggravare potenzialmente la situazione deludendo i clienti e facendoli aspettare troppo a lungo".

Ariya, il primo suv elettrico di Nissan realizzato sulla piattaforma Cmf-Ev condivisa con la Renault Megane E-Tech, si posiziona in gamma tra Qashqai e X-Trail.

Il nuovo crossover 100% è disponibile nella versione a trazione anteriore con batterie da 63 e 87 kWh, e nella variante e-4orce, a trazione integrale (con due motori elettrici indipendenti, uno per asse) nella declinazione a 87 kWh.

Con la power unit da 63 kWh, Arya, può contare su 218 Cv, 300 Nm, una velocità massima limitata a 160 km/h e passare da 0 a 100 km/h in 7",5. Nella versione e-4orce con batteria da 87 kWh i cavalli sono 305 Cv, 600 Nm, 5",7 da 0/100km/h, 460 km di autonomia.

Le consegne del modello base di Ariya sono già incorso in Giappone. In Italia le prenotazione sono iniziate dallo scorso 11 Aprile mentre le prime consegne sono attese subito dopo l'estate. I prezzi a partire da 50.500 €.