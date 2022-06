NesoBus in Polonia la mobilità urbana green di Torino Design

Nasce in Polonia ma con un look e una concretezza tecnologica che vantano radici al 100% piemontesi, in quanto la carrozzeria e l'ingegnerizzazione sono state sviluppate da Torino Design, la nota azienda fondata nel capoluogo della Regione nel 2005 da Roberto Piatti (ex Bertone) che ne è l'azionista di controllo assieme ad un altro socio italiano.

È NesoBus, un veicolo da 12 metri per il trasporto urbano che non solo non emette sostanze inquinanti dallo scarico (funziona con cella a combustibile alimentata a idrogeno) ma 'pulisce' addirittura l'aria delle strade in cui circola, grazie ad un raffinato sistema di filtraggio dell'atmosfera interna.

NesoBus è stato presentato a Varsavia, frutto di una importante iniziativa locale (è previsto uno stabilimento a Świdnik in Polonia) assieme alla Torino Design che si è occupata non solo della progettazione stilistica, ma anche dell'ingegneria e dello sviluppo della struttura e di tutta la parte costruttiva del veicolo con la sola esclusione del sistema propulsivo e degli impianti.

NesoBus è una soluzione ideale per la mobilità in città perché sfrutta una sua 'mini-centrale elettrica' e - combinando l'idrogeno trasportato nel serbatoio - con l'ossigeno prelevato dall'aria produce elettricità per alimentare il motore elettrico.

Il gruppo è il collaudato FCmove-HD della Ballard con potenza netta di 70kW. Non essendoci processo di combustione il risultato della combinazione di idrogeno e ossigeno nella cella a combustibile, sono emissioni di vapore acqueo dal tubo di scarico. L'aria aspirata viene accuratamente pulita da filtri speciali in modo che la cella a combustibile riceva ossigeno puro.

Omologato con un'autonomia fino a 450 km, NesoBus può essere utilizzato in servizio per 2 giorni senza fare rifornimento e il nuovo 'pieno' d'idrogeno si effettua in solo 15 minuti. Il produttore polacco dichiara un consumo di circa 8 kg di idrogeno ogni 100 km. Nel test SORT-2 ha consumato 5,5 kg di idrogeno ogni 100 km.

Lungo 12 m, largo 2,55 m, alto 3,4 m, il suo peso a vuoto è inferiore a 13 tonnellate, può ospitare fino a 93 passeggeri, di cui 37 seduti. Oltre che per l'estetica, moderna e funzionale ma correttamente priva di inutili decori per richiamare la propulsione 'green', il nuovo NesoBus si distingue invece per l'elevatissimo livello di connessione e di punti di interfaccia con gli utenti.

Collegato attraverso la rete 5G, propone 6 prese di ricarica USB a disposizione dei passeggeri, di rete WiFi di bordo, e di 5 monitor interni più 6 monitor laterali esterni )oltre a quelli frontale e in coda per la segnalazione dei dati del servizio) in modo che i fruitori del trasporto pubblico e gli altri utenti, ad esempio affiancati nei rallentamenti, possano usufruire di informazioni aggiuntive, notiziari e annunci pubblicitari.