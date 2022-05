Mise: 37,5 milioni a Midac per batterie di nuova generazione

Agevolazioni per circa 37,5 milioni di euro sono state concesse dal Ministero dello sviluppo economico alla società Midac per realizzare nello sito di Soave (Verona) attività di ricerca, sviluppo e innovazione nelle batterie. Sono attività previste dal secondo importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (Ipcei Batterie 2) che vede la partecipazione di 12 Stati membri.

L'obiettivo dell'intervento promosso dal ministro Giancarlo Giorgetti, nell'ambito del Fondo Ipcei istituito presso il Mise, è rafforzare la competitività di una azienda dell'industria nazionale al fine di favorirne l'autonomia. "Questo finanziamento va nella direzione di perseguire il raggiungimento dell'autonomia strategica nazionale e europea in un settore come quello delle batterie, centrale nella transizione ecologica e su cui il Mise continua ad investire, non sono con gli Ipcei, ma anche con i contratti di sviluppo, dove è aperto uno sportello dedicato al settore con una dotazione di 500 milioni di euro", dichiara Giorgetti. Il progetto della Midac, avviato il primo gennaio 2022, si concluderà il 31 maggio 2029.