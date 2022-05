ANFIA, aperta a Firenze l'Assemblea Pubblica 2022

Si è aperta questa mattina a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

l'Assemblea Pubblica ANFIA 2022, tornata in presenza dopo due anni e intitolata 'Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali". Ad aprire i lavori ci ha pensato il sindaco della città Toscana, Dario Nardella.

"La transizione energetica - ha commentato Nardella - è una sfida di trasformazione industriale e ma anche di governo delle città. Propongo un patto tra la filiera dell'automotive e le città per costruire modelli virtuosi. Non credo ad una decrescita felice ma ad una crescita sostenibile".

In tema di mobilità, le sfide aperte per i centri urbani sono molteplici e amplificate dalle nuove abitudini ampliate anche dalla pandemia. "Come sindaci europei abbiamo obiettivi ambiziosi - ha spiegato ancora Nardella - e siamo chiamati a prendere decisioni difficili ma ineludibili. Fino a due giorni fa avevamo temperature da luglio e se manteniamo questo ritmo di insostenibilità, tra vent'anni Firenze potrebbe avere il clima di Casablanca o Tunisi. A Firenze creeremo uno 'scudo verde' composto da porte telematiche attorno a città, per filtrare veicoli inquinanti. Siglando un patto con il governo potremmo ottenere risultati importanti".