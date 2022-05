Toyota: vendite globali in calo dell'11% in aprile

La carenza di semiconduttori e le criticità sulla logistica dovute al lockdown anti-Covid imposto a Shanghai, pesano sulle vendite di Toyota, in calo per l'ottavo mese consecutivo a livello globale. In aprile la flessione è stata dell'11,1% a 763.708 veicoli, mentre la produzione ha visto una contrazione del 9,1% a 692.250 autovetture, al di sotto delle stime mensili annunciate in marzo di 750mila unità.

La casa auto giapponese, al pari di altri costruttori mondiali, è stata costretta a ridurre l'output per le difficoltà nell'approvvigionamento dei chips sul comparto, in parte a causa degli effetti economici della pandemia da coronavirus e in parte dovuta alla crisi dei commerci globali. Nello specifico in Giappone le immatricolazioni sono diminuite del 16,8% a 103,143 veicoli, incluse le minicar, e la produzione è calata del 9%.

Nella Cina la flessione delle vendite è stata ancora più pronunciata, pari al 30,7% a 111.130 vetture, per via delle restrizioni a Shanghai. Negativi anche i dati che arrivano dal Nord America, con un declino delle vendite del 19,7% a 218.837 unità, e una produzione che fa fatica ad approvvigionarsi delle componenti fondamentali e segna un ribasso del 7,1%. "Le condizioni dei mercati in riferimento alla pandemia da Covid e la forniture dei microchips rimangono incerte, ma continueremo i nostri sforzi per attenuare gli impatti sul comparto", ha detto l'azienda nipponica in un comunicato.