Pininfarina punta al Nordamerica e apre una sede a New York

Pininfarina punta a crescere nel mercato nordamericano del design e apre un ufficio a New York, nel cuore di Manhattan. È la seconda sede negli Stati Uniti, dopo quella di Miami. "Riteniamo che New York sia un epicentro chiave negli Stati Uniti per la creatività e l'innovazione nel design e siamo entusiasti di portare il nostro approccio progettuale incentrato sull'uomo", afferma Silvio Pietro Angori, ad di Pininfarina. "New York ci darà un'ulteriore piattaforma per espandere il nostro business attraverso nuove opportunità di collaborazione nell'area metropolitana e in tutto il paese".

"Con la nostra proposta unica di servizi a 360 gradi e l'impegno per l'eccellenza del design in tutte le discipline, dal product e industrial design all'architettura e interiors, dalla nautica alla mobilità a tutto tondo, consideriamo questo ufficio una grande opportunità per continuare a costruire sulle basi gettate come azienda e come marchio esclusivo premium", afferma Claudio Da Soller, senior vice president and General Manager di Pininfarina of America. "Il nostro studio negli Stati Uniti è cresciuto incredibilmente, diventando una parte significativa del business globale di Pininfarina nell'architettura e nel product design, e siamo entusiasti di questa nuova sfida a New York".

Composta da un team eterogeneo di nove paesi diversi, Pininfarina of America è raddoppiata in termini di dimensioni da quando è stata fondata a Miami nel 2014, triplicando il suo volume di affari solo negli ultimi tre anni. Nel 2021 ha ricevuto la prestigiosa Great Place to Work Certification.