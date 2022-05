La famiglia Arabnia Neri torna socio maggioranza di Geico

Gecofin, controllata dalla famiglia Arabnia Neri, torna ad essere socio di maggioranza di Geico con l'85,5% del capitale dell'Azienda attiva nella produzione di impianti per la verniciatura di automobili. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "rimane salda l'allenaza con la giapponese Taikisha", attiva negli impianti di condizionamento, verntilazione e riscaldamrento, da cui Gecofin ha rilevato il 36,5% di Geico. Il passaggio di quote include le controllate di Geico in Usa, Cina, Francia, Turchia e Croazia.

L'operazione, secondo il presidente e amministratore delegato di Gecofin Ali Reza Arabnia, "oltre alle valenze tecniche, industriali, e finanziarie, risulta coerente con i valori della nostra famiglia, basati sul rispetto delle relazioni con i dipendenti, i clienti, il territorio e gli altri stakesholder: fornitori, banche e azionisti". "Geico - aggiunge - resterà sotto la guida di mio figlio Daryush, in qualità di Ceo e Presidente".

Proprio in Italia Geico custodisce il proprio sapere tecnologico nello 'R&D Pardis Innovation Centre' di Cinisello Balsamo (Milano), su un'area di 3.600 mq, con oltre 40 prototipi funzionanti in ottica 4.0. A valle dell'operazione Geico proseguirà a essere "la punta di diamante del Gruppo Taikisha per quanto riguarda la tecnologia per il settore automotive".