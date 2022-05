Anfia, domani a Firenze la trasformazione della filiera auto

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Domani a Palazzo Vecchio a Firenze si svolgerà l'assemblea pubblica di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. La scelta del capoluogo toscano, per l'appuntamento intitolato 'Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali', è dettata dal riconoscimento ricevuto come città italiana con la mobilità più sostenibile (seguita da Milano, Torino, Parma e Bologna) secondo il 'Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane'.

Complice della scelta, anche la fama internazionale di Firenze come culla del Rinascimento, un periodo storico che, con il suo approccio umanistico, è fonte di ispirazione per la grande trasformazione che la filiera automotive sta vivendo.

Siamo infatti alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55 che vedono coinvolti imprese, governi, cittadini nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione che tocca il settore automotive su vari fronti, a cominciare dalla revisione del Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli commerciali leggeri al 2025 e al 2030.

Anfia, con la relazione del presidente Paolo Scudieri, presenterà la sua visione su questi temi, mentre in una successiva tavola rotonda di taglio economico-finanziario e geopolitico, si discuterà di come globalizzazione e transizione ecologica evolveranno a seguito dell'impatto del conflitto Russia-Ucraina e delle crisi globali che hanno attraversato il pianeta negli ultimi due anni. Si rifletterà anche sugli effetti della crisi globale sulla politica. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito www.anfia.it . (ANSA).