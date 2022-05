Hyundai: crescono gli investimenti per rinnovare la mobilità

Al pari dei maggiori player mondiali del settore automotive, il Gruppo Hyundai è impegnato nella trasformazione tecnologica diretta verso la sostenibilità. Tanto sul prodotto quanto sul piano industriale. In questa direzione rientrano gli investimenti, pari a 10 miliardi di dollari destinati negli Stati Uniti, volti ad accelerare l'innovazione e l'elettrificazione della mobilità. All'inizio di questa settimana, Hyundai Motor Group ha annunciato un piano da 5,54 miliardi di dollari per realizzare il suo primo impianto di produzione di veicoli elettrici (EV) e di batterie nello Stato della Georgia, dove nascerà un'ampia gamma di nuovi veicoli completamente elettrici per i clienti statunitensi.

Il nuovo impianto, situato in un'area dedicata di 2.923 acri nella contea di Bryan, sarà inaugurato all'inizio del 2023 e si prevede che inizierà la produzione commerciale nella prima metà del 2025, con una capacità annua di 300.000 unità. Il nuovo impianto aiuterà il Gruppo Hyundai ad accelerare la transizione del mercato automobilistico statunitense verso i veicoli elettrici, per centrare l'obbiettivo di diventare uno dei primi tre fornitori di veicoli elettrici negli Stati Uniti entro il 2026.

Il nuovo impianto beneficerà delle sinergie di produzione del Gruppo coreano, con un sistema di produzione altamente connesso, automatizzato e flessibile, che collega organicamente tutti gli elementi dell'ecosistema EV. Lo stabilimento ricorrerà principalmente a fonti di energia rinnovabile per alimentare la struttura e utilizzerà tecnologie di riduzione delle emissioni per soddisfare i requisiti RE100. "Abbiamo percorso una lunga strada e raggiunto un grande successo in un breve periodo di tempo, ma ci stiamo anche preparando per il nostro futuro", ha dichiarato Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group, dopo il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Seoul. "Il Gruppo rafforzerà la partnership con enti pubblici e privati statunitensi per offrire prodotti innovativi e soluzioni di mobilità ai nostri stimati clienti negli Stati Uniti, sostenendo al contempo gli sforzi globali per la neutralità delle emissioni di carbonio".