Lancia, dal 2028 in vendita solo auto elettriche

Ypsilon sarà 100% elettrica nel2024. Dal 2028 Lancia venderà solo auto full Bev. Lo ha spiegato il ceo Luca Napolitano presentando la strategia di rilancio del brand. Lancia partirà dall'Italia e dal segmento B con la nuova Ypsilon. Nel 2026 entrerà nel segmento più grande d'Europa con la seconda auto, soprannominata "Aurelia". Aurelia sarà il nostro fiore all'occhiello - ha detto Napolitano - per potenziare la nostra presenza all'estero. Nel 2028 arriverà la nuova Delta, la Lancia che tutti reclamano, una vettura C-Hatchback nel cuore del mercato europeo.

"Il nostro piano strategico per Lancia è un piano a lungo termine, decennale, perché il nostro obiettivo non è soltanto lanciare un nuovo prodotto. Siamo qui per impostare una strategia di rilancio per il marchio Lancia". Il piano strategico di Lancia - ha spiegato Napolitano - consiste in una gamma snella ma molto efficiente composta da tre autovetture, una copertura del 50% del mercato con una cadenza di lancio regolare, una vettura ogni 2 anni. Inizieremo nel 2024 con la nuova Ypsilon.

"Vogliamo essere il brand di Stellantis con la più alta percentuale di materiali sostenibili. L'obiettivo è di realizzare oltre il 50% delle superfici con materiali riciclati", ha detto ancora Napolitano.

"Porteremo Lancia fuori dai confini dell'Italia". "Il nostro piano, semplice e ben strutturato, riporterà Lancia a essere un marchio credibile e rispettato nel segmento Premium. In Italia, ma non solo. Il nostro piano avanza velocemente e oggi sono molto orgoglioso di annunciare che Lancia è pronta per l'Europa!l", ha spiegato Napolitano. "Lancia, Alfa Romeo, Ds e Maserati hanno l'obiettivo di quintuplicare i profitti e di lavorare insieme per rafforzare l'offerta premium di Stellantis in Europa".

La nuova Ypsilon, che in Italia arriverà a inizio 2024, sbarcherà in Francia, Olanda, Belgio, Germania e Spagna, nella prima metà del 2024. "Al di fuori dell'Italia, ci stiamo muovendo in modo direi sincronizzato con Alfa Romeo e Ds" ha spiegato Napolitano. Al di fuori dell'Italia ci saranno circa 100 concessionari nelle 60 maggiori città europee con un uso massiccio del mondo digitale. "Ci aspettiamo che il 50% delle vendite avvenga online" ha detto il ceo di Lancia.