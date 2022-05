Nuova partnership tra Peugeot Sport e Marelli per la 9X8

Un accordo pluriennale tra Peugeot Sport e Marelli per lo sviluppo della soluzione elettrica più efficiente del sistema di propulsione ibrida della Hypercar Peugeot 9X8. Una partnership tecnologica che porterà Marelli a realizzare l'ingegnerizzazione e la fornitura di un motore elettrico "tailor made" ad alte prestazioni e di un inverter a base di carburo di silicio. Un campo, quello dell'elettrificazione, in cui la conoscenza di Marelli si basa su un know-how consolidato nei più importanti campionati dell'automobilismo mondiale, nelle progettazioni, produzioni e realizzazione di sistemi ibridi o completamente elettrici ad alte prestazioni e dei sistemi di recupero dell'energia.

Obiettivo della partnership, lo sviluppo massimizzando l'efficienza e l'affidabilità del sistema adattando, al contempo, la tecnologia del motore e dell'inverter sfruttando in modo efficace il peso e il volume stabiliti dal team.

L'accordo tra Peugeot e Magneti scrive un nuovo capitolo alle importanti collaborazioni che si sono succedute negli anni come, ad esempio, la fornitura dell'elettronica e della telemetria per le pluripremiate Peugeot 905 e 908 nelle gare di Endurance.

Questa nuova avventura tecnologica comune si propone di portare avanti l'evoluzione del gruppo motopropulsore e della mobilità verso soluzioni di elettrificazione intelligenti.

Con il progetto dedicato alla 9X8, Marelli, otterrà anche lo status esclusivo di "Partner ufficiale di Peugeot Sport" e il suo logo sarà presente sulle tute dei piloti, sull'abbigliamento del team, nelle aree riservate ai partner ufficiali e negli altri strumenti di comunicazione. Una collaborazione che porterà vantaggi reciproci nei settori della sponsorizzazione, del branding e del marketing. Rievocando ancora una volta la tradizione della Peugeot 905, che negli anni '90 vinse la 24 Ore di Le Mans e il Campionato Mondiale Vetture Sport.