Tavares, con nodo forniture fase darwiniana per settore

Il ceo di Stellantis Carlos Tavares avverte che nei prossimi tre o quattro anni le case automobilistiche avranno difficoltà a ottenere abbastanza batterie per le auto elettriche e per il comparto ci sarà un "periodo darwiniano per l'industria","chi non sarà capace di trasformarsi avrà problemi".

Secondo Tavares, le case automobilistiche potrebbero non essere in grado di costruire i propri impianti di batterie abbastanza velocemente per evitare carenze a medio termine, riferisce il Financial Times, al quale il ceo di Stellantis ha parlato durante la conferenza Future of the Car. "Verso il 2025 o 2026 scarseggeranno le batterie, ha previsto. "E se non ci sarà carenza di batterie allora ci sarà una dipendenza significativa del mondo occidentale nei confronti dell'Asia".

Il ceo ha parlato anche di preoccupazioni su come e dove sono state estratte le materie prime per le batterie. Il nodo scorte potrebbe influenzare anche la capacitò di mantenere le auto a prezzi accessibili nel passaggio ai modelli elettrici, con problemi ai margini per i produttori.

Tavares, sottolinea l'Ft, vuole portare Stellantis a vendere 5 milioni di veicoli alimentati a batteria veicoli entro il 2030, da poco meno di 400.000 l'anno scorso.

"Tutti riverseranno veicoli elettrici sul mercato", ha detto.

"Dov'è l'infrastruttura di ricarica? Dove sono i rischi geopolitici di approvvigionamento di tali materie prime? Chi sta guardando il quadro completo di questa trasformazione?"