Veicoli industriali: Unrae,mercato crolla in aprile (-26,9%)

Il mercato dei veicoli industriali registra ad aprile un crollo di tutti i comparti di riferimento (-26,9%), con circa 700 unità immatricolate in meno rispetto allo scorso anno. In particolare, segnano una caduta a doppia cifra sia i veicoli leggeri sotto le 6 t (-23,6%) sia i pesanti sopra le 16 t (-25,9%) e sprofondano i medio-leggeri sotto le 16 t che perdono il 33,2% sul 2021. Nel complesso, i dati negativi dell'ultimo mese portano il quadrimestre fortemente in rosso, a -9,7% (con 8.564 unità). "Le preoccupazioni ventilate nei mesi scorsi cominciano a manifestarsi in maniera rilevante su un mercato che fatica a sostenere il peso delle gravi difficoltà moltiplicatesi nell'ultimo periodo" commenta Paolo A.

Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'Unrae. "E' evidente che i sostegni al settore dell'autotrasporto stiano perdendo di efficacia - sottolinea Starace -nonostante gli impegni profusi dal Governo nel fornire risposte concrete al comparto, che danno ossigeno nel breve periodo ma non contribuiscono a sostenere la domanda di veicoli nuovi nel medio-lungo termine, a discapito della transizione ecologica e della sicurezza stradale".