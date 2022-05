Volvo Cars: un primo trimestre 2022 'stabile'

È un risultato finanziario stabile per il primo trimestre 2022, quello annunciato da Volvo Cars, segnalando un graduale impatto delle turbative di mercato dovute al conflitto in Ucraina e ai lockdown per il covid in Asia. "Nei primi mesi del 2022 - ha dichiarato Jim Rowan, ceo di Volvo Cars - il conflitto in Ucraina ha spezzato vite e costretto milioni di persone innocenti a lasciare il Paese. La stessa guerra ha anche fatto salire ulteriormente l'inflazione già in aumento e messo in crisi filiere già deboli. Nel riassumere i risultati di Volvo Cars durante questo primo trimestre, sono estremamente soddisfatto di constatarne la notevole stabilità".

I ricavi si sono attestati a 74,3 miliardi di corone svedesi, rispetto ai 68,6 miliardi dello stesso periodo dell' anno scorso. L'Ebit per le principali attività operative di Volvo è stato di 5,9 miliardi di corone svedesi, vale a dire del 7,9%, e l'Ebit riportato è pari a 6,0 miliardi di corone svedesi, vale a dire all'8,1%.

Le avuto vendute sono state complessivamente 148.295 nel primo trimestre, mentre le problematiche relative alla supply chain si sono lentamente e progressivamente ridotte.

Tuttavia, alla fine del trimestre la Casa ha risentito della scarsità di un componente specifico e ciò influirà sulla produzione anche nel secondo trimestre. Volvo Cars considera questo contrattempo come temporaneo e prevede un miglioramento della situazione della supply chain nella seconda metà dell' anno. La società quindi si attende una crescita marginale dei volumi di vendita per l'intero 2022, rispetto al 2021, nonostante il livello di incertezza sia elevato.