Bmw: utile trimestre sale a 3,3 miliardi, meglio delle stime

Nel primo trimestre dell'anno Bmw ha registrato utili in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021 a 3,39 miliardi prima di interessi e tasse, "nonostante gli effetti della guerra in Ucraina e i nuovi blocchi per Covid in Cina che hanno interrotto la catena di approvvigionamento della casa automobilistica", spiega il gruppo. L'utile ha superato le stime degli analisti, che erano in media secondo Bloomberg a 2,9 miliardi. Bmw ha confermato le previsioni per l'anno già pubblicate in marzo, quando delineava per il settore automobilistico profitti in calo tra il 7 e i 9% a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, una forchetta leggermente inferiore all'8-10% previsto all'inizio della guerra. Il titolo Bmw in Borsa a Francoforte si muove calmo sulla parità attorno agli 80 euro.