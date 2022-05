Mercato auto Italia: ad aprile crolla anche l'usato (-14,2%)

Il mercato italiano delle auto usate si allinea al drammatico andamento che riguarda le auto nuove, chiudendo il bilancio mensile in calo del 14,2% rispetto ad aprile 2021. I dati forniti da ACI evidenziano un calo ancora più deciso per i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno messo a bilancio un calo del 17,4% rispetto allo stesso mese del 2021 (-8,7% in termini di media giornaliera). Un andamento che, se vogliamo, risulta ancora più preoccupante di quello relativo agli autoveicoli, considerando che la stagione primaverile è tradizionalmente favorevole alle due ruote. In rapporto al massiccio crollo delle prime iscrizioni, tuttavia, le compravendite di autovetture usate sono risultate più del doppio rispetto alle immatricolazioni di autovetture nuove: per ogni 100 unità nuove nel mese di aprile si è registrata la vendita di ben 216 unità di seconda mano (209 nel primo quadrimestre dell'anno). Sempre sugli scudi le alimentazioni tradizionali (benzina e gasolio), nonostante il calo di oltre 2 punti percentuali registrato ad aprile dalla quota del diesel, che si conferma in ogni caso saldamente al top della classifica. La quota di mercato delle autovetture ibride a benzina di seconda mano sale invece al 3,6% (era 1,8% nell'aprile 2021) mentre le elettriche, pur restando ancora una nicchia, iniziano a conquistare progressivamente terreno (0,7% ad aprile 2022 contro lo 0,2% di aprile 2021). Aprile in profondo rosso per le radiazioni, con conseguente ulteriore aumento del parco circolante. Con 77.441 pratiche espletate (un livello più basso negli ultimi 20 anni è stato osservato solo nell'aprile 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19), le radiazioni di autovetture hanno fatto registrare un vero e proprio crollo del 42,6,% rispetto all'analogo mese del 2021 (-36,6% in termini di media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,80 nel mese di aprile (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 80) e a 0,85 nel primo quadrimestre 2022. In terreno negativo ad aprile anche le radiazioni di motocicli, che hanno accusato un decremento mensile del 13,1% (-4% in termini di media giornaliera).