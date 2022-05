Ferrari: nel trimestre +16% utile netto, +17,3% ricavi

La Ferrari ha chiuso il primotrimestre 2022 con ricavi netti pari a 1,18 miliardi di euro, in crescita del 17,3% rispetto all'anno precedente e un utile netto di 239 milioni (+16%). Le consegne totali sono pari a 3.251 unità, in aumento del 17,3% rispetto al primo trimestre 2021.

La Ferrari ha generato nel primo trimestre un "eccezionale" free cash flow industriale pari a 299 milioni di euro. L'ebitda è pari a 423 milioni, in aumento del 12,5% rispetto all'anno precedente, con il margine dell'ebitda pari al 35,6%. L'ebit è pari a 307 milioni, in aumento del 15,4% rispetto all'anno precedente. Il margine dell'ebit è pari al 25,9%.

"L'anno si è aperto con risultati eccellenti e una crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari. Il primo trimestre è contraddistinto da un livello record di ricavi, ebitda e free cash flow industriale, quest'ultimo quasi raddoppiato a circa 300 milioni di euro, grazie in particolare all'incasso degli anticipi sulla Daytona SP3. I margini nel trimestre sono stati in linea con la nostra guidance". Così l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, commenta i risultati del trimestre.

"Sono risultati sostenuti dalla forte presa ordini - spiega - che è proseguita vigorosa nei primi tre mesi dell'anno: oggi il portafoglio ordini copre larga parte del 2023 e i volumi previsti per la maggior parte dei nostri modelli sono già completamente venduti. Nonostante le molte incertezze dello scenario geopolitico che stanno segnando il 2022, rimango ottimista sulle prospettive future della società che presto presenteremo al Capital Markets Day".

"Sono otto mesi che sono in Ferrari, ho avuto la possibilità di lavorare con tante persone. C'è una volontà di progresso, una passione davvero uniche". E' il bilancio dell'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, sui suoi otto mesi alla guida della casa di Maranello. "Nella mia carriera - ha spiegato Vigna - ho lavorato anche con altre aziende, ho avuto la fortuna di cominciare business da zero, ma la passione e la voglia di progresso continuo che c'è qui sono uniche. E' un asset molto importante per la nostra azienda. Il mio è un bilancio molto positivo, sono molto soddisfatto. Mi sembra di avere cominciato ieri, ma quando faccio la chat per il board mi accorgo di quanti progressi sono stati fatti". Vigna ha fatto anche un primo bilancio della nuova organizzazione varata a gennaio: "Ha reso i flussi più snelli, è passato poco tempo, ma il trend è molto positivo. Sono felice del modo in cui stiamo lavorando". "Sui chip il team ha fatto un ottimo lavoro di pianificazione, i problemi ci sono stati ma li abbiamo gestiti. Abbiamo affrontato ila situazione con buona agilità". Così l'amministratore delegato della Ferrarti Benedetto Vigna sui problemi di fornitura dei chip a margine della presentazione dei conti del trimestre. "Si pensa di più agli ingegneri meccanici , ma abbiamo 150 bravi ingegneri elettronici che sanno come si usa un chip", ha aggiunto. "Siamo stati toccati anche dal caro energia. Anche in questo caso abbiamo messo in piedi azioni per gestire l'aumento del prezzo dell'energia. Stiamo utilizzando per quanto possibile i consumi interni". "Quello che conta è il valore, non i volumi. La crescita che c'è stata era pianificata, perchè avevamo una lista ordini lunghissima. Il nostro punto di riferimento sarà sempre l'esclusività". Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, a proposito dell'aumento degli ordini nel primo trimestre, in un incontro in occasione della presentazione dei conti del primo trimestre. Per quanto riguarda la diversificazione del brand Vigna ha spiegato che "sono stati fatti buoni passi avanti per definire la strategia" ed "è stata identificata la persona che si occuperà questo a tempo pieno". "In questi mesi ho avuto modo di capire meglio questo business, di conoscere meglio le persone. Anche la sfilata di moda di fine febbraio ha avuto tanti commenti positivi", ha aggiunto.