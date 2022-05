Malese Proton (Gruppo Geely) torna ad esportare in Sudafrica

Proton, la Casa malese che fa parte del Gruppo Geely (lo stesso di Volvo, Polestar, Lotus e Lynk&Co) ha siglato un accordo per tornare in Sudafrica, Lo ha fatto scegliendo Combined Motor Holdings Group (CMH) come distributore, a cominciare con una prima spedizione di modelli completamente importati (CBU) in vendita a settembre.

Si tratta delle Proton X50 e X70 a cui seguirono la Proton Saga, che ritorna nel mercato sudafricano a 10 anni dalla fine delle vendite che era avvenuta nel 2012.

Il management di Proton è ottimista riguardo sulle prospettive di vendita in Sudafrica, con immatricolazioni molto consistenti già quest'anno e punta a raddoppiare questo volume nel 2023. Per la Casa del Gruppo Geely nel primo trimestre di quest'anno, le vendite all'esportazione sono aumentate del 175% rispetto allo stesso periodo dal 2021 con la previsione che tale numero cresca di oltre il 300% entro la fine dell'anno.

Tale crescita sarà alimentata non solo dall'ingresso in nuovi mercati - come quello del Sudafrica - ma anche dall'aumento delle operazioni di assemblaggio (KD) all'estero. Attualmente, Proton svolge operazioni di questo tipo in Pakistan, Kenya e Bangladesh ed inizierà nello Sri Lanka nella seconda metà del 2022. Attualmente l'azienda - senza tener conto dell'ingresso del Sudafrica - esporta automobili in 13 mercati esteri.