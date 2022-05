Piaggio: nel trimestre risultati record, ricavi 455 milioni

E' stato un primo trimestre con risultati record per Piaggio, che ha ampiamente superato gli effetti del rallentamento dei mercati mondiali causati dalla pandemia Covid. Tra gennaio e marzo il gruppo ha infatti registrato ricavi per 455 milioni, in aumento di oltre il 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. Bene anche l'utile, in crescita del 14% a più di 12 milioni. "Abbiamo risultati molto positivi a livello globale - spiega Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato di Piaggio - e continuiamo a monitorare, anche attraverso un'attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina" che comunque per ora non ha impatti sul marchio "e dalla contingente difficoltà nell'approvvigionamento dei componenti elettronici.



Credo si possa tornare ad una normale gestione aziendale entro settembre di quest'anno", conclude Colaninno. La Borsa ha risposto timidamente, con il titolo in calo finale dello 0,8% a 2,37 euro, in linea con la debolezza del comparto, ma nel primo trimestre Piaggio ha venduto nel mondo 141.800 veicoli, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gruppo, in particolare, ha registrato un margine lordo industriale di 116 milioni, in aumento del 5%, con un'incidenza sul fatturato netto pari al 25,6%.

Le spese operative sono a 89 milioni, in crescita di 1,5 milioni, un "incremento strettamente collegato alla crescita del fatturato e dei veicoli venduti", spiega la società. L'evoluzione del conto economico porta a un margine operativo lordo consolidato di 60 milioni, il miglior risultato mai registrato da Piaggio nel primo trimestre, in crescita di oltre il 7%. In calo l'indebitamento finanziario, che si attesta a 441 milioni, in miglioramento di 7,5 milioni rispetto al marzo 2021.