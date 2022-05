Nuovo stabilimento in Messico per LG Magna e-Powertrain

La LG Magna e-Powertrain ha annunciato la realizzazione di un nuovo stabilimento in Messico per la produzione di componenti per veicoli elettrici.

L'impianto, che sorgerà a Ramos Arizpe, fornirà a partire dal 2023 motori e carica batterie di bordo per la nuova piattaforma di veicoli elettrici della General Motors.

Nata nel luglio 2021, joint venture tra LG Electronics e Magna International, la LG Magna e-Powertrain punta a diventare nel breve periodo un partner internazionale di riferimento per soluzioni legate alla cosiddetta 'e-mobility', a cominciare proprio dalla componentistica per i veicoli elettrici. Il nuovo impianto, che a regime occuperà 260.000 metri quadrati e impiegherà 400 lavoratori, rfappresenterà il primo centro produttivo della JV in Nord America.

"Questa nuova struttura - ha sottolineato Cheong Won-suk, Ceo di LG Magna e-Powertrain - testimonia la nostra costante crescita. Il continuo successo della joint venture ci permetterà di offrire ai nostri clienti la migliore componentistica per la futura produzione di veicoli elettrici e ci consentirà di consolidare la nostra presenza nel mercato globale degli EV, caratterizzato da una rapida evoluzione".