Immatricolazioni auto, -33% ad aprile

Le immatricolazioni nel mese di aprile in Italia sono state 97.339, con un calo del 32,98% sullo stesso mese del 2021. Nel primo quadrimestre sono state 435.647 con un crollo del 26,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Il gruppo Stellantis ha venduto in Italia nel mese di aprile 34.504 auto, il 41% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è pari al 35,4% a fronte del 40,3% di aprile dell'anno scorso. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 158,296, in calo del 33,6% sull'analogo periodo del 2021, con la quota che scende da 40,3 al 36,3%.



Ancora un dato catastrofico per il mercato dell'auto. In aprile il crollo delle immatricolazioni in atto da tempo ha sfondato la soglia, anche psicologica, delle 100.000 unità, livello che in tempi normali soltanto in agosto viene raggiunto". E' il commento del Centro Studi Promotor. Il calo è del 44,4% su aprile 2019 e nei 4 mesi del 38,9% sullo stesso periodo del 2019. Proiettando il risultato dei primi quattro mesi del 2022 sull'intero anno si ottiene una previsione di 1.117.044 unità, un livello da anni '60 del secolo scorso.

"Le cause che hanno portato a questa disastrosa situazione - spiega il Csp - in gran parte c'erano già nel 2020 e nel 2021: pandemia, crollo del Pil con recupero soltanto parziale nel 2021, crisi dei microchip, ai quali si sono aggiunti nel 2022 altri importanti fattori, il riaffacciarsi dell'inflazione, la minaccia di una nuova stagflazione come quella degli anni '70 del secolo scorso, e poi la guerra in Ucraina che condiziona anche la fornitura di componenti importanti per la produzione delle automobili. Ora poi sembra affacciarci anche il lockdown in Cina. La situazione del settore dell'auto, che con il suo indotto rappresenta il 12% del Pil italiano, è gravissima ed è assolutamente necessario che il Governo adotti efficaci misure di sostegno. Ma si stanno verificando errori, inefficienze e ritardi intollerabili. Il 6 aprile il Governo ha finalmente adottato gli incentivi promessi con un Dpcm, ma non sono ancora operativi e secondo notizie attendibili bisognerà aspettare ancora almeno fino a metà mese. E' una clamorosa dimostrazione dell'inefficienza del sistema italiano e il mercato resta in coma". Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, con gli incentivi "si sbloccherà la domanda per circa 200.000 auto. Questo significa che nell'intero anno le immatricolazioni potrebbero arrivare a 1.317.000, livello che mette in dubbio la tenuta del sistema di distribuzione dell'auto e a rischio è, in particolare, la tenuta del sistema dei concessionari".



"La lunga attesa degli incentivi che incombe sul settore sta logorando il mercato ormai dall'inizio dell'anno; c'è da sperare che già nei prossimi giorni si provveda a pubblicare il necessario Dpcm sugli incentivi, atto necessario a risollevare la curva delle immatricolazioni che da troppi mesi è orientata verso il basso".

Così Michele Crisci, confermato presidente dell'Unrae per il prossimo triennio, commenta i dati del mercato italiano.

"Affinchè sia garantita la massima operatività alle reti di vendita - aggiunge Crisci - auspichiamo, inoltre, che le Faq e la piattaforma Invitalia siano pronte a partire dal giorno stesso della pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale. Ci auguriamo infine che quanto prima si possa discutere come modificare l'originario impianto degli incentivi, includendo nei benefici anche le persone giuridiche, categoria sempre più rilevante nel mercato della mobilità e, quindi, motore della transizione energetica. La loro esclusione dagli incentivi, sommata a un trattamento fiscale che già penalizza le imprese italiane e ne riduce la competitività nell'ambito europeo, sicuramente non aiuta il percorso di decarbonizzazione del Paese".

L'Unrae sottolinea "il crescente favore che il noleggio dell'auto incontra presso i consumatori privati e dove le auto 'alla spina' coprono una quota del 6% del mercato totale".