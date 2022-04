Volvo: nel trimestre batte stime analisti, utile 580 milioni

Nel primo trimestre dell'anno Volvo ha registrato risultati economici migliori del previsto, con un utile operativo di 6 miliardi di corone svedesi (580 milioni di euro), facendo nettamente meglio delle stime degli analisti. "La domanda è incredibilmente forte in tutta la gamma", anche per i veicoli elettrici, afferma l'amministratore delegato di Volvo Cars Jim Rowan in un'intervista a Bloomberg Tv. La casa automobilistica svedese comunque avvisa che l'invasione russa dell'Ucraina aumenterà ulteriormente i prezzi di energia, oltre a quelli di spedizione e delle materie prime nei prossimi mesi, questi ultimi colpiti anche dai blocchi Covid in Cina, che potrebbero anche interrompere le catene di approvvigionamento.

L'inflazione invece "non è più un punto debole", aggiunge il Chief Financial Officer del gruppo, Bjoern Annwall, sempre a Bloomberg. In Borsa a Stoccolma il titolo Volvo sale del 4%.