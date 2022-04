Mercedes-Benz: la transizione green procede spedita

Il marchio della Stella a tre punte ha ribadito la sua leadership nel segmento automobilistico di lusso. È quanto emerge a valle del primo meeting aziendale svolto sotto la nuova struttura aziendale di Mercedes-Benz Group AG. Oltre ad accelerare l'elettrificazione e la digitalizzazione, la trasformazione dell'azienda prosegue in parallelo al miglioramento della solidità finanziaria. I buoni risultati nell'esercizio 2021 e un buon inizio del 2022 confermano la bontà del percorso strategico intrapreso dall'azienda, nonostante il contesto decisamente instabile.

"L'anno scorso Mercedes-Benz ha fatto buoni progressi: siamo stati in grado di vendere non solo più veicoli elettrici, ma anche più modelli di punta: e questo, nonostante la pandemia in corso e i colli di bottiglia nella fornitura di semiconduttori.

Così, abbiamo fatto un passo avanti verso il nostro obiettivo di diventare completamente elettrici e offrire i veicoli più desiderabili" , ha affermato Bernd Pischetsrieder, presidente del consiglio di sorveglianza di Mercedes-Benz Group AG.

Concentrarsi sui veicoli elettrici e rinnovare l'offerta sull'alto di gamma ha dato i suoi frutti. Le vendite di gruppo dei modelli di fascia alta sono aumentate del 30%, le vendite di autovetture elettriche sono aumentate del 64%, le vendite di furgoni elettrici del 118% e l'EBIT rettificato del Gruppo Mercedes-Benz è cresciuto del 123%. Nonostante la pandemia in corso e i colli di bottiglia della fornitura, l'anno finanziario 2021 presso Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans e Mercedes-Benz Mobility è stato un successo.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius , ha dichiarato: "In Mercedes-Benz, abbiamo raddoppiato i nostri sforzi per attuare la nostra strategia e siamo riusciti a tradurla in prodotti affascinanti e successo finanziario. Voglio estendere la mia gratitudine ai nostri colleghi per questo risultato. L'anno scorso è stata una sfida, ma la nostra squadra è stata all'altezza. Abbiamo acquisito slancio e siamo in grado di sfruttare ancora molto il nostro potenziale. Per Mercedes-Benz il viaggio è appena iniziato".