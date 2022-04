Landi Renzo: entra Itaca con un aumento di capitale

E' stata perfezionato il rafforzamento di capitale di Landi Renzo con l'ingresso nel capitale di Itaca (Tamburi) annunciato lo scorso 16 marzo. E' quanto si legge in una nota in cui viene indicato che i soci di maggioranza Girefin e GIreimm hanno sotttoscritto gli accordi definitivi con Itaca Equity Holding, in base ai quali quest'ultima investirà insieme a loro "fino a 50 milioni di euro nell'ambito di un aumento di capitale di complessivi 60 milioni" che verrà proposto oggi all'assemblea degli azionisti. "Il rafforzamento patrimoniale - viene spiegato - è finalizzato al sostegno del piano di sviluppo del Gruppo nei sistemi di alimentazione e compressione di metano, idrogeno e biogas".