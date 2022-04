Skoda Enyaq iV: ripresa la produzione dell'elettrica

Dopo diverse settimane di stop forzato, Skoda sta gradualmente riprendendo la produzione del suo primo modello interamente concepito per la mobilità elettrica: la Enyaq iV. In questa prima fase, usciranno dalla linea di produzione circa 1.000 unità alla settimana e la capacità salirà nel periodo seguente. L'interruzione della produzione era stata causata dal blocco delle forniture dei cablaggi, realizzati in Ucraina. Skoda ha ripreso la produzione del suo primo SUV 100% elettrico presso lo stabilimento principale di Mladá Boleslav. La produzione era stata sospesa per diverse settimane a causa dell'improvviso blocco nella fornitura dei cablaggi.

Il costruttore è ora riuscito a ripristinare la fornitura dei componenti essenziali, consentendo il graduale riavvio della produzione. L'obiettivo a lungo termine di Skoda è mantenere la piena capacità produttiva, anche se a causa della situazione contingente risulta impossibile fare previsioni sulle catene di fornitura.

In questa fase iniziale saranno prodotti circa 1.000 Enyaq iV a settimana e la capacità sarà gradualmente aumentata nell'arco dei prossimi mesi. Nel lungo termine, lo stabilimento di Mladá Boleslav arriverà a produrre fino a 370 esemplari al giorno, tra Enyaq iV e Enyaq Coupè iV. La Enyaq iV è sviluppata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, costruita nello stabilimento principale Skoda di Mladá Boleslav ed è quindi l'unico modello MEB in Europa a essere prodotto fuori dalla Germania. Grazie alla propria competenza tecnica, e con un notevole investimento economico, Skoda ha convertito alla produzione di Enyaq iV una linea già esistente mantenendone la capacità di assemblaggio dei veicoli termici su base MQB. Questo rende possibile produrre modelli MEB e MQB senza soluzione di continuità; uno sforzo tecnico unico all'interno del Gruppo Volkswagen.