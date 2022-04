Veicoli commerciali: -24,9% a marzo immatricolazioni Europa

Le immatricolazioni di veicoli commerciali continuano il trend negativo in Europa: secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, a marzo sono state 122.818, in calo del 24,9%. E' il nono mese consecutivo di flessione. Nel primo trimestre dell'anno le immatricolazioni sono state 411.097, il 18,1% in meno dello stesso periodo del 2021.

Con l'eccezione della Romania e di Cipro (+11,2% and +1,6% rispettivamente), tutti i mercati della Ue a marzo sono in flessione, inclusi i quattro principali. La Spagna registra il calo maggiore (-41,2%), seguita da Francia (-25,9%), Germania (‑19,6%) e Italia (-9,7%). Nel trimestre Spagna -30,3%, Francia -21,9%, Germania -11,6% e Italia -4,8%.