General Motors chiude il primo trimestre con ricavi per 35,98 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. L'utile per azione è risultato pari a 2,09 dollari, oltre le previsioni del mercato. Nel comunicare i risultati trimestrali Gm ha rivisto al rialzo le stime per il 2022, che dovrebbe chiudersi con un utile per zione di 6,50-7,50 dollari rispetto ai 6,25-7,25 precedentemente stimati.