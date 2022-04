Iveco Group: Marx, soddisfatti accordo con Hyundai Motor

"Il 4 marzo abbiamo firmato un memorandum d'intesa con Hyundai Motor Company per esplorare possibili collaborazioni sulla tecnologia dei veicoli condivisi, il sourcing congiunto e la fornitura reciproca. Siamo assolutamente soddisfatti di questa collaborazione con uno degli attori più innovativi e competitivi del settore automobilistico". Lo ha detto il ceo di Iveco Group, Gerrit Marx, presentando i conti del primo trimestre agli analisti finanziari.

"Stiamo facendo buoni progressi nel nostro sforzo congiunto, con l'obiettivo comune di tradurre questo primo protocollo d'intesa in diverse collaborazioni 'win-win' in varie aree di reciproco interesse, dai furgoni commerciali leggeri agli autobus pesanti", ha aggiunto.

Iveco Group: Marx, ordini record ma pesa mancanza componenti

'Il team di Iveco Group ha realizzato un buon primo trimestre nel nostro primo anno di indipendenza con un portafoglio ordini record, che purtroppo non siamo riusciti a trasformare in maggiori ricavi e immatricolazioni di veicoli come da programma a causa della nota carenza di componenti'. Lo ha detto il ceo di Iveco Group, Gerrit Marx, durante la presentazione agli analisti finanziari dei conti del primo trimestre 2022.