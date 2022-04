Toyota investe 383 milioni in Usa per 4 cilindri a benzina

Dal costruttore numero uno al mondo arriva un segnale forte sulla volontà, già espressa in passato, di voler affrontare la tradizione ecologica con tutte le tecnologie a sua disposizione, compresi i motori a combustione interna opportunamente aggiornati.

Toyota ha infatti annunciato un investimento negli Stati Uniti di 383 milioni di dollari (355 milioni di euro) destinato allo sviluppo e alla produzione di una nuova famiglia di motori benzina a 4 cilindri, alcuni dei quali saranno utilizzati in modelli ibridi. Il progetto riguarda quattro stabilimenti in Alabama, Kentucky, Missouri e Tennessee. La maggior parte del finanziamento, 222 milioni di dollari, sarà destinata all'impianto di Hunstville, in Alabama, che già oggi può costruire 900.000 motori all'anno. "I clienti Toyota vogliono veicoli elettrificati che siano efficienti dal punto di vista dei consumi - ha affermato Norm Bafunno, vicepresidente senior Unit Manufacturing and Engineering di Toyota - e questi investimenti ci consentono di soddisfare le loro esigenze e di rispondere rapidamente a un mercato in evoluzione".

Il magazine Usa TheDetroitBureau, nel riportare la notizia, ricorda che lo scorso dicembre, il Ceo di Toyota Akio Toyoda aveva indicato in 35 miliardi di dollari (32,4 miliardi di euro) l'investimento complessivo del Gruppo per i modelli 100% elettrici a batteria con l'intenzione di immettere sul mercato globale 30 nuovi Bev entro il 2030. Tuttavia, l'investimento nei quattro stabilimento Usa da parte del costruttore numero uno al mondo sottolinea che - pur a fronte di un aumento delle vendite di modelli 100% elettrici - i motori a combustione interna (ICE) saranno in produzione per almeno qualche altro decennio.

La nota della Casa nipponica specifica poi che lo stabilimento dell'azienda a Troy, nel Missouri, riceverà 109 milioni di dollari per nuove macchinari destinati alla lavorazione delle teste dei motori benzina a 4 cilindri su tre linee di produzione. In questo modo la capacità produttiva salirà a oltre 3 milioni di testate all'anno.

Toyota spenderà poi 36 milioni di dollari per impianti destinati alla costruzione di blocchi motore a 4 cilindri nello stabilimento di Jackson, nel Tennessee, così da innalzare la potenzialità a più di 2 milioni di blocchi all'anno.

Come annunciato nello scorso autunno, a Georgetown, nel Kentucky, l'azienda sta invece ampliando con un investimento di 16 milioni di dollari la flessibilità della linea di motori a 4 cilindri per meglio soddisfare la domanda dei clienti arrivando fino a 600.000 unità all'anno. Toyota Kentucky, che è lo stabilimento più grande dell'azienda a livello globale, è il sito dove si producono sette modelli Toyota e Lexus, oltre a propulsori a 4 e 6 cilindri.